Attacke in Zug bei Würzburg - Flüchtling nimmt Rache an "Ungläubigen"

Update zum Motiv des Täters





Update zum Umstand der Opfer: Zwei Menschen noch in Lebensgefahr





Update zum Angriff mit Messer und Axt in Zug bei Würzburg: IS bekennt sich





Video mit dem Attentäter von Würzburg?



Hat die Tat wirklich einen islamistischen Hintergrund?



Attacke bei Würzburg: Hier gibt es mehr Bilder vom Tatort





Messer- und Axtattacke bei Würzburg: War es ein Amoklauf?





Attacke in Unterfranken: Vier Verletzte sollen aus Hongkong stammen





Attacke bei Würzburg in der Chronologie: Was ist im Zug geschehen?



16.47 Uhr: Handy des Attentäters gefunden

16.46 Uhr: Angreifer war unbeschriebenes Blatt

16.45 Uhr: Notizen gefunden



16.44 Uhr: Ein Abschiedsbrief des Täters existiert



16.33 Uhr: Der Täter sei aus dem Gestrüpp gesprungen



16.30 Uhr: Rache an Ungläubigen?



16.23 Uhr: Verletzungen seien sehr drastisch

16.20 Uhr: Drei Tatorte



16.19 Uhr: Täter rief "Allahu akbar"



16.18 Uhr: Der Täter hatten Tötungsvorsatz



16.10 Uhr: Deshalb ermittelt die Staatsanwaltschaft

16.05 Uhr: Die Tat sei politisch motiviert



16 Uhr: Pressekonferenz der Staatsanwaltschft und der Polizei in Würzburg



13.53 Uhr: Landtagspräsidentin Stamm: "Lassen uns Werte nicht nehmen"

12.35 Uhr: Die Präsenz in öffentlichen Verkehrsmitteln ist erhöht worden



12.31 Uhr: Solche Anschläge kann man nie ausschließen



12.20 Uhr: Hat der Attentäter einen Abschiedsbrief hinterlassen?



12.18 Uhr: Eine Passantin aus Heidingsfeld wurde verletzt



12.17 Uhr: Ermittlungen müssen die Entwicklung des Attentäters klären



12.16 Uhr: Wie kam der 17-Jährige nach Deutschland?





12.10: Drei Menschen schweben in Lebensgefahr



12.05 Uhr: Angreifer machte Praktikum

12 Uhr: Pressekonferenz zur Attacke in Würzburg: Familie saß zufällig im Zug

11.06 Uhr: Polizeigewerkschaft: Absolute Sicherheit gibt es nicht

10.57 Uhr: Deutsche Bahn entsetzt über Attacke im Regionalzug



10.41 Uhr: IS bekennt sich zum Axt-Angriff von Würzburg







10.37 Uhr: Landkreistag warnt nach Messerangriff in Würzburg vor voreiligen Schlüssen



10.18 Uhr: Künast kritisiert Polizei nach Todesschuss des Attentäters - Shitstorm



10.14 Uhr: LKA ermittelt auch intern



9.55 Uhr: Oberbürgermeister von Würzburg entsetzt



8.45 Uhr: Hongkonger Regierungschef Leung Chun-Ying verurteilte den Angriff

8.38 Uhr: Zwei Menschen nach Angriff noch in Lebensgefahr



8.28 Uhr: Handgemalte IS-Flagge nach Attacke in Regionalzug entdeckt





6.44 Uhr: Opfer der Attacke kommen aus Hongkong



6.08 Uhr: LKA übernimmt Ermittlungen

2.53 Uhr: Vier Schwerverletzte nach der Tat

2.21 Uhr: Herrmann schließt islamistisches Motiv nicht aus

00.49 Uhr: Keine Gefahr für Zugreisende in Unterfranken



00.19 Uhr: Mehr Details zum Attentäter bei Würzburg





23.56 Uhr: Angreifer von Würzburg ist 17 Jahre alter Afghane





23.20 Uhr: Angreifer bei Würzburg von der Polizei erschossen



23.18 Uhr: Mehrere Schwerverletzte nach der Attacke im Regionalzug

23 Uhr: Der Angreifer hat die Passagiere mit Hieb- und Stichwaffen angegriffen



Montag, 22.50 Uhr: Erste Meldung der Polizei über einen Angriff auf Zugreisende





Die Attacke in Würzburg erinnert an einen Angriff in Grafing



dpa/dvd

Attacke in Zug bei Würzburg - Unterfranken ist am Dienstagmorgen unter Schock. Fünf Menschen wurden verletzt.Auslöser der Bluttat könnte der Tod eines sehr guten Freundes in Afghanistan gewesen sein. Schlagartig wurde aus dem unscheinbaren, jungen Flüchtling ein radikalisierter islamischer Gotteskrieger. So zumindest sehen es die Ermittler am Tag nach dem Axt-Angriff in einem Regionalzug bei Würzburg. Sie stehen noch am Anfang ihrer Untersuchungen. Wer nah an ihm dran war, beschreibt ihn als freundlich und durchschnittlich. Innerhalb von zwei Tagen habe sich der 17-Jährige laut Zeugen dann verändert, sagt Kriminaldirektor Lothar Köhler vom bayerischen Landeskriminalamt.Der Pflegefamilie, bei der der junge Afghane erst seit kurzem untergebracht war, sagte er noch, er wolle Fahrrad fahren. Stattdessen packt er am Montagabend Messer und Axt ein, steigt am Ochsenfurter Bahnhof in die Regionalbahn 58130 nach Würzburg und will sich an "Ungläubigen" rächen - für das Leid, das diese seinen muslimischen Freunden zugefügt hätten. So steht es zumindest in einem Abschiedsbrief an den Vater, teils in Arabisch verfasst und erst in Versatzstücken übersetzt. Köhler liest eine Passage vor: "Und jetzt bete für mich, dass ich mich an diesen Ungläubigen rächen kann, und dass ich in den Himmel komme."Laut Zeugenaussagen trat der 17-Jährige nicht als radikalisiert oder fanatisch in Erscheinung. Er sei mal an Feiertagen in die Moschee gegangen, aber kein sehr gläubiger Muslim gewesen, sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU).Zwei Menschen schweben nach der Attacke noch in Lebensgefahr. Die Verletzungen der Opfer seien "teilweise sehr schlimm und sehr drastisch", sagt Polizeipräsident Gehard Kallert. Ein Augenzeuge sagt, zwei Verletzte hätten schwere Kopfverletzungen gehabt. Im Zug habe es ausgesehen wie in einem "Schlachthof", sagt ein anderer Zeuge.Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat laut Angaben aus ihr nahestehenden Kreisen die Verantwortung für die Axt-Attacke in einem Regionalzug bei Würzburg übernommen. Bei dem Angreifer handele es sich um einen IS-Kämpfer, berichtete die IS-nahe Nachrichtenagentur Amak am Dienstag im Internet. Der Angreifer habe auf Aufrufe reagiert, die Länder der internationalen Koalition anzugreifen, die den IS bekämpfen. Der junge Afghane trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt mit Schriftzeichen, die der Symbolik der Terrormiliz IS ähneln.Am Dienstagnachmittag hat das IS-Sprachrohr Amak ein Video verbreitet, das den Angreifer aus dem Regionalzug bei Würzburg vor dem Attentat zeigen soll. "Ich bin ein Soldat des Islamischen Staates und beginne eine heilige Operation in Deutschland", sagte der Mann mit einem Messer in der Hand in dem Video, das am Dienstag von Amak im Internet veröffentlicht wurde.Weiter erklärt er auf Paschtu: "Die Zeiten sind vorbei, in denen ihr in unsere Länder gekommen seid, unsere Frauen und Kinder getötet habt und euch keine Fragen gestellt wurden (...) So Gott will, werdet ihr in jeder Straße, in jedem Dorf, in jeder Stadt und auf jedem Flughafen angegriffen. (...) Ihr könnt sehen, dass ich in eurem Land gelebt habe und in eurem Haus. So Gott will, habe ich diesen Plan in eurem eigenen Haus gemacht. Und so Gott will, werde ich euch in eurem eigenen Haus abschlachten."Bereits zuvor hatte der IS den Anschlag für sich beansprucht. Die Echtheit der Erklärung ließ sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. In ähnlicher Form hatte der IS zuvor die Verantwortung für das Attentat von Nizza übernommen. Eine Erklärung direkt von der Terrormiliz wurde danach bislang nicht veröffentlicht. Unklar ist in beiden Fällen, ob der IS dabei nur als Trittbrettfahrer auftritt.Auf der Pressekonferenz in Würzburg wurde bestätigt, dass es ein Drohvideo gebe. Allerdings müsse verifiziert werden, ob es sich tatsächlich um den Täter handelt.Auch der Staatsschutz hatte bereits in diese Richtung ermittelt.Die Ermittler prüfen einen islamistischen Hintergrund. "Es gibt eine Aussage, dass er, kurz bevor er von der Polizei erschossen wurde, einen islamischen Ausruf gemacht haben soll", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Dies sei aber noch keineswegs erwiesen.Wie Innenminister Herrmann in einem Interview mit dem ZDF-Morgenmagazin erzählte, wurde bei der Durchsuchung seines Zimmers eine handgemalte IS-Flagge gefunden.Am Montagabend war der 17-Jährige mit einer Axt und einem Messer auf Fahrgäste in einem Regionalzug bei Würzburg-Heidingsfeld losgegangen.Vier Menschen wurden schwer verletzt - zwei davon schweben in Lebensgefahr, ein weiterer wurde leicht. Das berichtet Innenminister Herrmann am Dienstagmittag in einer Pressekonferenz. 14 Menschen erlitten einen Schock. Die Polizei erschoss den Angreifer als er flüchtete.Der 17-jährige, mutmaßliche Täter, der nach ersten Erkenntnissen als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland gekommen sei, habe seit einiger Zeit im Landkreis Würzburg gelebt, in einer Einrichtung in Ochsenfurt. Zuletzt habe er bei einer Pflegefamilie gewohnt.Nach Angaben der Bundespolizei hatten etwa 25 bis 30 Menschen in dem Regionalzug von Treuchtlingen nach Würzburg gesessen. Er war kurz vor dem Ziel, als der Angreifer losschlug. Als der Zug per Notbremse stoppte, sprang er aus dem Zug und flüchtete.Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei, das zufällig wegen eines anderen Einsatzes in der Nähe gewesen sei, habe die Verfolgung aufgenommen, berichtete Herrmann. Als der Jugendliche dann auch auf die Einsatzkräfte losgegangen sei, hätten diese das Feuer eröffnet. Der Angreifer wurde mit mehreren Schüssen getötet.Vier Verletzte stammen aus Hongkong, Es handele sich um eine Familie - Vater, Mutter, Tochter - und deren Freund, berichtete die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" ergänzend. Ein fünfter Mitreisender der Gruppe, der 17-jährige Sohn, sei unverletzt davon gekommen, berichtete das Blatt.Bayerns Innenminister Herrmann betonte, die Hintergründe der Tat seien noch unklar. "Was hat er in den letzten Tagen und Wochen unternommen, was ist aus seinem Umfeld bekannt, was findet sich in seinem Zimmer - das muss genau ermittelt werden, damit man sich ein Bild machen kann."Auch wisse man nicht, welche Pläne der Täter auf seiner Flucht noch verfolgt habe. Es sei nicht ausgeschlossen, dass er noch weitere Menschen attackiert hätte. Deshalb sei es "gut und richtig", dass die Polizei mit ihrem Vorgehen "weitere schreckliche Taten" ausgeschlossen habe, sagte Herrmann.Die blutige Attacke in einem Regionalzug in Würzburg und die Ermittlungen in der zeitlichen Abfolge.Die Polizei hat das Handy des Axt-Angreifers von Würzburg zwischen dem Main-Ufer und dem Nothalt des Zugs gefunden. Es müsse nun ausgewertet werden, sagte der Kriminaldirektor Lothar Köhler. Der junge Mann habe am vergangenen Samstag viel telefoniert, nachdem er vom Tod eines Freundes in Afghanistan erfahren habe. "Diese Nachricht hat wohl nachhaltig Eindruck auf ihn gemacht", sagte Köhler. Bisher sei nicht bekannt, mit wem er telefoniert habe.Der Axt-Angreifer war nach Angaben von Lothar Köhler "polizeilich ein völlig unbeschriebenes Blatt".Auf dem Block habe folgende Passage gestanden: "Jetzt bete für mich, dass ich mich an diesen Ungläubigenrächen kann und bete für mich, dass ich in den Himmel komme." Ein Dolmetscher habe die Passage übersetzt.Der Axt-Angreifer von Würzburg hat nach Angaben des Kriminaldirektors Lothar Köhler einen Abschiedsbrief an seinen Vater hinterlassen. Darin sei es um eine Klage über "Ungläubige" und deren Taten gegangen.Nach Aussage der beiden Polizeibeamten habe der Angreifer drei bis vier Armlängen Abstand gehabt, als er aus dem Gestrüpp aufgetaucht sei, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Bardo Backert. Der 17-Jährige sei sehr schnell mit erhobener Axt auf die Beamten zugegangen, die sich nur noch mit der Schussabgabe gegen den Angriff hätten wehren können. Er sei froh, dass geübte Beamte eines Spezialeinsatzkommandos vor Ort gewesen seien. Es sei nicht auszudenken, was sonst passiert wäre.Der Axt-Angreifer in einem Regionalzug nahe Würzburg wollte sich nach Angaben der Ermittler an Nicht-Muslimen rächen, die seinen muslimischen Glaubensbrüdern Leid angetan hätten. Das sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Erik Ohlenschlager am Dienstag in Würzburg. Der 17-Jährige sei mit dem vorgefassten Entschluss in den Zug gestiegen, ihm unbekannte "Ungläubige" umzubringen. Seinen eigenen Tod habe er dabei in Kauf genommen. Der 17-Jährige habe die Angriffe "mit Vernichtungswillen geführt", sagte Ohlenschlager.Die Verletzungen der Opfer seien "teilweise sehr schlimm und sehr drastisch", sagte Polizeipräsident Gehard Kallert.Die Zuginsassen wurden laut Gerhard Kallert, Polizeipräsident im Polizeipräsidium Unterfranken, in eine Betreuungsstelle gebracht. Dort hätten Notfallseelsorger die Menschen betreut. Währenddessen seien die Polizeikräfte mit der Fahndung nach dem Täter und der Sicherung des Tatorts befasst gewesen.Drei Tatorte mussten von der Polizei gesichert weden.("Gott ist groß") gerufen. Auf dem Handy-Notruf einer Zeugin, der von der Polizei aufgezeichnet wurde, sei dieser Ausruf "deutlich zu verstehen", sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Erik Ohlenschlager. Dies sei "ein objektives Beweismittel".Die Ermittler gehen laut Ohlenschlager davon aus, dass der Täter mit "unbedingtem Tötungsvorsatz" gehandelt habe. Dafür spreche auch ein gefundener Abschiedsbrief.Die Staatsanwaltschaft führt ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes in fünf Fällen und schwerer Körperverletzung, wie der Bamberger Oberstaatsanwalt Erik Ohlenschlager sagte.Die Tat sei "wohl politisch motiviert", sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Erik Ohlenschlager. Daher ermittle die für Staatsschutzsachen zuständige Staatsanwaltschaft Bamberg.Bei dem Axt-Angriff in einem Regionalzug bei Würzburg sind nach Angaben der Polizei fünf Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen schweben noch in Lebensgefahr, wie der Würzburger Polizeipräsident Gerhard Kallert bei einer Pressekonferenz am Dienstag im Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte.Landtagspräsidentin Barbara Stamm hat die Axt-Attacke eines jungen Afghanen in einem Regionalzug in Würzburg als grausam und perfide verurteilt. "Über diese schreckliche Tat, die besonders meine unterfränkische Heimat ins Mark trifft und fassungslos zurücklässt, bin ich zutiefst erschüttert und unendlich traurig", sagte die CSU-Politikerin am Dienstag. Stamm rief dazu auf, sich nicht einschüchtern zu lassen. "Wer auch immer hinter solchen perfiden Angriffen steckt: Wir lassen uns unsere Freiheit und unsere Werte nicht nehmen", forderte sie.Die Präsenz von Sicherheitskräften in öffentlichen Verkehrsmitteln sei zuletzt deutlich erhöht worden, sagte Herrmann. Es sei aber völlig unvorstellbar, dass in jedem Eisenbahnwaggon ein Polizist sitze. Es wäre unehrlich, den Menschen vorzugaukeln, vollkommene Sicherheit sei möglich."Auch das umfassendste und intensivste Sicherheitskonzept wird solche schrecklichen Anschläge wie gestern Abend nie restlos ausschließen können", sagte Herrmann.Nach Angaben Herrmanns hat der Täter möglicherweise einen Abschiedsbrief hinterlassen. Es gebe ein Schriftstück, das nach erster Durchsicht als "Abschiedstext an den Vater" interpretiert werden könnte, sagte Herrmann. Der junge Mann aus Afghanistan habe auf Paschtu auch einen Text über das Leben der Muslime verfasst, wonach sich die Muslime zur Wehr setzen müssten.Auch eine Passantin wurde bei der Attacke des 17 Jahre alten Angreifers in Würzburg-Heidingsfeld verletzt. "Sie gehört aber nicht zu den Schwerverletzten", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in München.Nach Angaben Herrmanns muss dringend geklärt werden, wie es sein könne, "dass jemand, der nach Wahrnehmung seiner Mitmenschen bislang eigentlich eher unauffällig war und auf keinen Fall als radikal erschien, sich mutmaßlich in kurzer Zeit dann plötzlich umorientiert".Bayerns Innenminister Herrmann hat noch keine Erkenntnisse darüber, wie der 17-Jährige nach Deutschland gekommen ist. Dafür brauche er Angaben vom Bundesamt für Flüchtlinge und den Ausländerbehörden. Fraglich sei zum Beispiel, welche Gründe der junge Afghane für seine Flucht genannt habe.Bei der Axt- und Messerattacke eines jungen Afghanen in einem Regionalzug bei Würzburg sind drei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Unter den lebensbedrohlich verletzten Patienten im Universitätsklinikum Würzburg seien auch zwei Verletzte aus Hongkong, teilte das Krankenhaus am Dienstag mit.Der Axt-Angreifer von Würzburg machte nach Angaben des bayerischen Sozialministeriums ein Praktikum mit der Aussicht auf eine Lehrstelle. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur arbeitete der Jugendliche als Praktikant in einer Bäckerei.Innenminister Joachim Herrmann äußert sich zur blutigen Attacke in einem Regionalzug in Würzburg. Die Touristenfamilie aus Hongkong, die bei der Axt-Attacke nahe Würzburg schwer verletzt wurde, saß zufällig in dem Regionalzug. Dies sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in München. Auch weitere Menschen seien im Zug verletzt wordenNach Einschätzung der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) kann es keine umfassende Sicherheit für Reisende auf Bahnhöfen und in Zügen geben. Nach der Attacke eines 17-jährigen Afghanen in einem Zug bei Würzburg sagte der DPolG-Vorsitzende Rainer Wendt in einem Gespräch mit einer Zeitung: "Es ist völlig utopisch, absolute Sicherheit zu fordern. Es wird immer Sicherheitslücken geben, deshalb müssen wir lernen, mit der Gefahr zu leben." Auch die Polizei könne nicht wissen, wo radikale Einzeltäter zuschlagen. "Man darf sich nicht der Illusion hingeben, alles absichern zu können", warnte der Gewerkschaftschef.Nach der Axt-Attacke eines 17-Jährigen in einem Regionalzug bei Würzburg hat die Deutsche Bahn den Angriff verurteilt. "Wir sind entsetzt über die brutale Attacke", sagte Konzernchef Rüdiger Grube am Dienstag in Berlin. "Unsere Gedanken sind jetzt bei den Verletzten und ihren Angehörigen."Der Islamischer Staat (IS) hat sich laut der nahestehenden Nachrichtenagentur Amak zu der Axt-Attacke in einem im Zug bei Würzburg bekannt.Der Deutsche Landkreistag hat nach dem Messer-Angriff in einem Regionalzug bei Würzburg vor voreiligen Schlüssen gewarnt. "Dass es sich um einen 17-jährigen unbegleiteten minderjährigen Flüchtling aus Afghanistan handelt, sollte für uns keinen Anlass für Spekulationen liefern", teilte Hauptgeschäftsführer Hans-Günter Henneke am Dienstag mit. Einen terroristischen Hintergrund könne man zwar nicht ausschließen, solle ihn aber ohne weitere Aufklärung auch nicht herbeireden, sagte Henneke.Die Grünen-Politikerin Renate Künast hat nach der Axt- und Messerattacke in Würzburg die Polizei kritisiert und sich viel Ärger eingehandelt. Schon kurz nach dem Attentat eines 17-jährigen Afghanen, den die Polizei erschossen hat, twitterte die Vorsitzende des Rechtsausschusses im Bundestag: "Wieso konnte der Angreifer nicht angriffsunfähig geschossen werden???? Fragen!"Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft warf Künast "Klugscheißerei" vor. "Wenn Polizisten in der Form angegriffen werden, werden sie sich nicht auf Kung Fu einlassen. Das endet dann bedauerlicherweise manchmal mit dem Tod des Täters, ist aber nicht zu ändern", sagte Rainer Wendt der "Saarbrücker Zeitung". Das Vorgehen der Polizisten werde nun von der Staatsanwaltschaft untersucht und dann werde ein Urteil gefällt. "Da brauchen wir die parlamentarischen Klugscheißer überhaupt nicht."Nach der Erschießung des Angreifers auf einen Regionalzug bei Würzburg hat das bayerische Landeskriminalamt (LKA) auch interne Ermittlungen aufgenommen. Dies sei ein üblicher Vorgang beim Schusswaffengebrauch von Beamten, sagte ein Sprecher in München. Die Ermittlungen sollen nun klären, wie der Einsatz ablief und ob die Abgabe der tödlichen Schüsse gerechtfertigt war.Auch der Oberbürgermeister von Würzburg, Christian Schuchardt zeigte sich erschüttert von der Tat: ""Ich bin entsetzt über diese schreckliche Gewalttat. Ich fühle mit den Opfern und auch den Mitreisenden, die bei dieser Wahnsinnstat an Leib und Seele schwere Verletzungen erlitten haben. Ich denke auch an die Angehörigen."Der Hongkonger Regierungschef Leung Chun-Ying verurteilte den Angriff und sprach den vier Verletzten des Angriffs in dem Zug bei Würzburg und ihren Angehörigen sein Mitgefühl aus. Repräsentanten der Hongkonger Wirtschaftsvertretung in Berlin besuchten die Opfer im Krankenhaus in Würzburg.Der Vater und der Freund hätten versucht, die anderen Mitglieder in der Gruppe vor dem Angreifer zu schützen, berichtete die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post", die das Alter der Tochter und des Freundes etwas anders angab.Mindestens zwei Menschen schweben nach dem Angriff in dem Zug noch in Lebensgefahr. Das teilte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstagmorgen im Bayerischen Rundfunk und im ZDF-"Morgenmagazin" mit. "Wir hoffen, dass die Schwerverletzten überleben."Nach der Axt- und Messerattacke in einem Regionalzug bei Würzburg verdichten sich die Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund. Im Zimmer des Flüchtlings sei eine "handgemalte IS-Flagge" gefunden worden, teilte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstagmorgen im ZDF-"Morgenmagazin" mit.Vier Verletzte der Axt- und Messerattacke eines jungen Afghanen in einem Zug bei Würzburg stammen aus Hongkong. Es handele sich um eine Familie und einen Freund, berichtete die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" am Dienstag unter Hinweis auf die Behörden in der asiatischen Wirtschaftsmetropole.Die vier Verletzten seien ein Vater (62) und die Mutter (58) einer Tochter (27) und deren Freund (30) gewesen. Der Vater und der Freund hätten versucht, die anderen Mitglieder in der Gruppe vor dem Angreifer zu schützen. Ein fünfter Mitreisender, der 17-jährige Sohn, sei unverletzt davon gekommen, berichtete das Blatt.Nach der Axt- und Messerattacke mit vier Schwerverletzten in einem Regionalzug bei Würzburg hat inzwischen das bayerische Landeskriminalamt (LKA) die Ermittlungen übernommen. LKA-Beamte waren am frühen Dienstagmorgen in Würzburg, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken.Bei dem Angriff auf Passagiere eines Regionalzugs bei Würzburg sind vier Menschen schwer verletzt worden. Eine fünfte Person habe leichte Verletzungen erlitten, teilten das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Würzburg in der Nacht zum Dienstag mit. Zunächst war von drei Schwerverletzten die Rede gewesen.Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann schließt nicht aus, dass der Messenangriff eines 17-Jährigen auf Zugreisende in Bayern einen islamistischen Hintergrund hat. "Es gibt eine Aussage, dass er, kurz bevor er von der Polizei erschossen wurde, einen islamischen Ausruf gemacht haben soll. Das wird im Moment von der Polizei genau überprüft", sagte der CSU-Politiker am frühen Dienstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur.Auf die Frage nach weitere Gefahren in der Region antwortete Innenminister Herrmann: "Wir sind jetzt mit massiven Polizeikräften vor Ort." Er gehe davon aus, dass die Gefahr vorbei sei. Die Menschen in Bayern könnten Dienstagfrüh sicher Züge besteigen.Der 17-Jährige, der ohne Eltern nach Deutschland gekommen sei, habe seit einiger Zeit im Landkreis Würzburg gelebt, in einer Einrichtung in Ochsenfurt. Zuletzt habe er bei einer Pflegefamilie gewohnt.Auf die Frage, ob es einen islamistischen Hintergrund geben könnte, sagte Herrmann, es habe angeblich einen "Ausruf" gegeben. Dies müsse aber noch geprüft werden.Bei dem Angreifer, der in einem Regionalzug bei Würzburg drei Menschen schwer verletzt hat, handelt es sich um einen 17-jährigen Afghanen. Das teilte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann am Montagabend in den ARD-"Tagesthemen" mit.Nach einem Angriff auf mehrere Fahrgäste in einem Regionalzug in Würzburg-Heidingsfeld ist der Täter von der Polizei erschossen worden. Das bestätigte ein Sprecher des bayerischen Innenministeriums am Montagabend in München.Bei dem Angriff bei Würzburg-Heidingsfeld (Heidingsfeld ist ein Stadtteil von Würzburg) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Eine weitere Person sei leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am späten Abend. Es gebe 14 weitere Betroffene, die sich im Zug aufgehalten hätten, aber nicht verletzt seien.Gegen 23 wird berichtet, dass der Täter die Fahrgäste mit Hieb- und Stichwaffen angegriffen hat. Es wird klar, dass der Zug auf dem Weg von Treuchtlingen nach Würzburg war.Es habe einen Zugriff gegeben, so die Polizei. Weitere Angaben machte sie zunächst nicht. Medienberichte, wonach der Täter erschossen wurde, wollte die Polizei zunächst nicht kommentieren.Die Polizei aus Unterfranken meldete am Montagabend um 22.50 Uhr in einer Sofortmeldung, dass in einem Zug Zugreisende angegriffen worden waren und mehrere Menschen verletzt sind.Der Fall erinnert an eine Messerattacke vor gut zwei Monaten in einer S-Bahn in Grafing nahe München. Damals hatte ein Mann einen 56 Jahre alten Fahrgast getötet, drei weitere wurden teils lebensgefährlich verletzt.Der mutmaßliche Täter hatte nach seiner Festnahme wirre Angaben gemacht und war deswegen vorläufig in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Nach einer ersten Einschätzung war der Mann aus dem hessischen Grünberg bei Gießen schuldunfähig oder zumindest vermindert schuldfähig.Pressekonferenz mit Joachim Herrmann ab 12 Uhr: