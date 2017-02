Aschaffenburg: Mann schlägt Frau Flasche über den Kopf und flüchtet

Vor einer Tanzbar in der Würzburger Straße in Aschaffenburg ist es am frühen Samstagmorgen zu einem verbalen und anschließend handgreiflichen Streit gekommen. Das berichtet die Polizei.



Ein unbekannter Mann schlug mit einer Flasche gegen den Kopf einer 25-jährigen Frau und flüchtete dann zu Fuß stadteinwärts. Die 25-Jährige erlitt eine Platzwunde an der Stirn, die von einem Arzt im Klinikum Aschaffenburg genäht werden musste. Außerdem brach sie sich das linke Handgelenk.



Vom Täter liegt leider bisher keine Beschreibung vor. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857 2230 in Verbindung zu setzen.