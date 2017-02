A45: Lkw fährt in Aschaffenburg auf Warnleitanhänger - Bauarbeiter verletzt

Auf der A45 bei Kleinostheim (Kreis Aschaffenburg) hat sich am Freitagvormittag ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person zugetragen. Ein Lkw ist auf einen sogenannten Warnleitanhänger aufgefahren. Durch den Aufprall verteilte sich die Ladung des Lkws auf beide Fahrspuren. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, berichtet die Polizei.



Etwa gegen 11 Uhr befuhr ein 43-jähriger Lkw-Fahrer den rechten Fahrstreifen der A45 in Fahrtrichtung Aschaffenburg. Zeitgleich war die Autobahnmeisterei auf Höhe der Anschlussstelle Kleinostheim mit Baumfällarbeiten beschäftigt. Hierzu wurde der Verkehr auf eine Fahrspur verengt. Die Fahrbahnverengung wurde vorab auf dem Standstreifen entsprechend angekündigt. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der Lkw dann auf den Anhänger der Autobahnmeisterei auf dem rechten Fahrstreifen auf. Durch den Aufprall wurde die seitliche Plane des Lkws aufgerissen und die komplette Ladung verteilte sich über beide Fahrspuren.



In der Folge musste die Autobahn in Fahrtrichtung Aschaffenburg für etwa eine Stunde vollgesperrt werden. Anschließend konnte die linke Fahrspur wieder für den Verkehr frei gegeben werden. Die rechte Fahrspur war noch bis etwa 14 Uhr gesperrt. Es kam zu einem erheblichen Rückstau bis über die Landesgrenze nach Hessen.



Ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.



An dem Sattelzug sowie dem Warnleitanhänger entstand jeweils Totalschaden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 250.000 Euro.



Die Feuerwehr aus Karlstein war mit 14 Mann für Bergungs- und Umleitungsmaßnahmen im Einsatz.