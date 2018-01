80-jährige Unterfränkin stürzt bei Wanderung in den Alpen ab und stirbt

Eine 80-jährige Frau aus dem Kreis Würzburg stürzte am Samstag bei einer Wanderung in den Alpen in den Tod. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau mit irhrem Ehemann am 1679 Meter hohen Besler unterwegs, als das Unglück geschah.



Demnach wanderte die 80-jährige Frau aus Unterfranken gegen 13 Uhr mit ihrem 82-jährigen Ehemann von der Schönbergalpe auf den Besler. Der vorauslaufende Ehemann hörte kurz vor dem Gipfel auf einmal seine Frau rufen, dass sie wegrutsche.



Die Frau rutschte über eine Wiese auf einen 35 - 40 Grad steilen Abbruch zu, wo sie etwa weitere 200 Meter stürzte. Der Ehemann kletterte noch zu seiner Frau hinab und fand sie mit schwersten Kopfverletzungen auf.



Er machte sich auf den Weg zur Kelleralpe, von wo aus er über den Hüttenwirt die Rettung verständigte. Die angerückte Bergwacht konnte dann jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen.