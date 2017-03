Seit Silvester vermisster 43-Jähriger aus Aschaffenburg ist tot

Der seit dem Silvesterabend vermisste 43-Jährige ist verstorben. Hinweise darauf, dass eine Straftat im Zusammenhang mit seinem Tod stehen könnte, gibt es nicht. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann wird hiermit widerrufen, meldet die Polizei Unterfranken am Freitag.



Den polizeilichen Ermittlungen zufolge hatte sich der Mann aus Nilkheim zuletzt am Silvesterabend in einer Gaststätte im Bereich des Ulmenwegs aufgehalten und diese gegen 22 Uhr alleine verlassen. Seitdem fehlte von ihm jede Spur. Die Überprüfung sämtlicher bekannter Kontaktadressen und möglicher Aufenthaltsorte durch die Poizei verlief ergebnislos.



Anfang der Woche fand ein Arbeiter der Mainschleuse Kleinostheim Hinweise auf einen Toten, der schließlich geborgen werden konnte. Die weiteren Ermittlungen der Kripo Aschaffenburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft brachten am Freitag die rechtsmedizinische Gewissheit, dass es sich um den vermissten 43-Jährigen handelt. Hinweise auf eine Straftat gibt es nicht.



Für unsere Facebook-Fans:

Diese Vermisstenmeldung der Polizei wird von inFranken.de aktualisiert und anonymisiert, sobald die Person wieder gefunden wurde. Wir haben uns auf Facebook dazu entschlossen, keine Bilder und Namen von Vermissten mehr zu veröffentlichen, da sie durch das Teilen weiterhin im Netz stehen, auch wenn die oder der Vermisste wohl behalten wieder gefunden wurde. Wir wollen somit verhindern, dass gegen Persönlichkeitsrechte verstoßen wird.