25-Jährige in Würzburg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit Montagnachmittag wird die 25-jährige Marina Baumann aus Heidingsfeld (Würzburg) vermisst. Die junge Frau wurde zuletzt am Freitagnachmittag gesehen, seither fehlt jede Spur von ihr.



Marina Baumann befindet sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation, so die Polizei.





Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:



- 166 Zentimeter groß

- Mittelblonde, sehr lange Haare

- Kräftige Figur

- Über die Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor



Wer die Vermisste nach vergangenem Freitag gesehen hat oder Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.