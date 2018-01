2 Kilo Drogen im Kofferraum und einiges im Blut: Flucht vor Polizei auf A3 scheitert jämmerlich

Flucht zu Fuß







Untersuchungshaft angeordnet





Schlechte Karten hatte ein 31-Jähriger am Freitagnachmittag, als er von einer Streife auf der A3 angehalten werden sollte. Nachdem der Fahrer die Autobahn verlassen hatte, versuchte er mit seinem Wagen zu flüchten. Nach einem anschließenden Verkehrsunfall nutzte auch die Flucht zu Fuß nichts mehr, der Fahrer wurde von den Beamten eingeholt und festgenommen. Im Pkw fanden die Polizisten insgesamt mehr als zwei Kilogramm Marihuana.Gegen 16:00 Uhr war der Beschuldigte mit seinem BMW auf der A3 in Richtung Nürnberg unterwegs. Nachdem er die Autobahn bei Höchberg verlassen hatte, sollte er dort von Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried einer Kontrolle unterzogen werden. Der 31-Jährige hielt zwar an, versperrte jedoch alle Türen und gab anschließend Gas, um sich der Kontrolle zu entziehen. Sofort nahm die Streife die Verfolgung auf. Lange konnte sich der junge Mann nicht in Sicherheit wiegen, denn er verursachte durch seine Fahrweise in Würzburg alleinbeteiligt einen Unfall.Offenbar in der Hoffnung, er könne den Polizisten zu Fuß entkommen, sprang er aus seinem Auto und nahm die Beine in die Hand. Kripobeamte, die zur Unterstützung geeilt waren, holten den Flüchtenden zusammen mit ihren Kollegen von der Autobahnpolizei jedoch rasch ein und nahmen ihn vorläufig fest. Schnell stellte sich auch der Grund des Fluchtversuchs heraus: Im Fahrzeug des 31-Jährigen wurden über zwei Kilogramm Marihuana aufgefunden. Er musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Da er von dem Rauschgift auch augenscheinlich einiges zu sich genommen hatte, musste er zudem eine Blutentnahmen über sich ergehen lassen.Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Beschuldigte am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die Beamten brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Gegen ihn läuft nun ein Verfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz. Die Ermittlungen führt die Kripo Würzburg in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg.