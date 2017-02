18-Jähriger sticht vor Würzburger Disco auf Mann ein

Bei einer Auseinandersetzung vor einer Diskothek wurde am frühen Samstagmorgen ein 18-Jähriger mit einem Messer angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Er ist ebenfalls 18 Jahre alt. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde gefunden und sichergestellt.



Zwischen den beiden 18-Jährigen war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, nachdem sie kurz vor 3 Uhr die Diskothek in der Haugerpfarrgasse verlassen hatten. Einer der jungen Männer griff den Anderen mit einem Messer an und fügte ihm Schnittverletzungen am Unterarm und am Rücken zu.



Als die erste Streifenbesatzung vor Ort eintraf, war der Täter bereits in Richtung Hauptbahnhof geflüchtet. Der Verletzte kam nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Dort konnte er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.



Im Zuge der ersten Ermittlungen kristallisierte sich ein 18-Jähriger, der im Landkreis Würzburg wohnt, als dringend Tatverdächtiger heraus. Er wurde im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen und musste die Beamten zur Dienststelle begleiten.



Auch das Tatmesser wurde sichergestellt. Es wurde auf einer Mauer in der Ernst-Reuter-Straße gefunden.



Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.