18-Jährige im Würzburger Ringpark festgehalten und sexuell belästigt

Eine 18-jährige Frau wurde am Mittwoch gegen 4.30 Uhr im Ringpark in Würzburg von einem bislang unbekannten Mann festgehalten und sexuell belästigt.



Die Frau war laut Polizei nach einem Diskothekenbesuch die Theaterstraße und den Rennweg in den Ringpark in Richtung Sankt-Benedikt-Straße entlang gelaufen. Nach wenigen Metern im Ringpark stellte sie fest, dass ein Mann hinter ihr herging.



Der Mann hielt die 18-Jährige anschließend an der Hand fest, drückte sie an einen Baum und versuchte, sie im Intimbereich zu berühren.



Da sich die Frau gegen ihren Kontrahenten wehrte,wild um sich schlug und laut schrie, ließ der Täter von ihr ab, so dass sie flüchten konnte.



Beschreibung des Täters

185 - 190 cm groß, kräftig bis muskulös, dunkel gekleidet, hatte bei der Tatausführung eine Kapuze über den Kopf gezogen.



Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter 0931/457-2230 erbeten.