16-Jährige in Würzburg massiv sexuell belästigt - Kripo ermittelt

Ein 36-Jähriger hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch möglicherweise gegen den Willen einer Jugendlichen sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen. Die Würzburger Kripo ermittelt nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wegen sexueller Nötigung.



Der 36-Jährige und die Jugendliche hatten sich am Dienstagabend in der Würzburger Innenstadt kennen gelernt und dann gemeinsam in einem Lokal Alkohol getrunken. Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach begleitete die 16-Jährige den Mann im Anschluss an den Discobesuch zu ihm nach Hause nach Heidingsfeld. Dort war es dann offenbar zu sexuellen Handlungen zwischen den beiden gekommen.



Jugendliche rief um Hilfe



Als die Geschädigte gegen 2 Uhr um Hilfe rief, verständigte ein Nachbar die Polizei. Die Beamten brachten das Mädchen, das leichte Verletzungen, in ärztliche Behandlung und kümmerten sich um eine Betreuung für die 16-Jährige. Die Ursache für die Verletzungen ist bisher noch unklar.



Der 36-Jährige wurde zunächst vorläufig festgenommen und verbrachte die Nacht in der Arrestzelle. Am Mittwochvormittag konnte die Geschädigte von der Kripo ausführlich vernommen werden. Nach weiteren Vernehmungen waren die Voraussetzungen für einen Haftbefehl nicht gegeben.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte am Mittwochnachmittag wieder entlassen. Die Kripo Würzburg hat die Sachbearbeitung bereits übernommen und führt nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg die Ermittlungen wegen sexueller Nötigung.