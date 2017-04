14-Jährige aus dem Landkreis Würzburg wird vermisst

Seit Sonntagvormittag wird die 14-jährige Jessica Rumpel aus dem Landkreis Würzburg vermisst. Die Polizei bittet dringend um Hinweise auf ihren derzeitigen Aufenthaltsort. Hinweise darauf, dass eine Straftat im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden stehen könnte, gibt es derzeit nicht, berichtet die Polizei am Dienstag.



Am Sonntag, den 09.04.2017, gegen 09.00 Uhr, bemerkten die Eltern, dass die Jugendliche aus dem Landkreis Würzburg nicht mehr zu Hause war. Seitdem suchen die Angehörigen und die Polizei nach der 14-Jährigen. Die Überprüfung sämtlicher bekannter Kontakte verlief bis dato allerdings ergebnislos. Deswegen wendet sich die Polizei jetzt an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise.



Folgende Personenbeschreibung liegt von Jessica vor:



- circa 160 Zentimeter groß

- schlanke Figur

- braune, schulterlange Haare

- Brille

- schwarze Bomberjacke

- weiße Turnschuhe

- schwarze Handtasche mit Glitzersteinen

- führt roten Laptop mit



Wer die Vermisste seit Sonntag gesehen hat, mit ihr Kontakt hatte oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter der Telefonnummer 0931/457-1630 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.





Für unsere Facebook-Fans:

Diese Vermisstenmeldung der Polizei wird von inFranken.de aktualisiert und anonymisiert, sobald die Person wieder gefunden wurde. Wir haben uns auf Facebook dazu entschlossen, keine Bilder und Namen von Vermissten mehr zu veröffentlichen, da sie durch das Teilen weiterhin im Netz stehen, auch wenn die oder der Vermisste wohl behalten wieder gefunden wurde. Wir wollen somit verhindern, dass gegen Persönlichkeitsrechte verstoßen wird.