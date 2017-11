1:1 in Düsseldorf - Würzburger Kickers weiter in Abstiegsgefahr

Im direkten Duell am Samstag in Düsseldorf kamen die Teams nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Würzburg wartet weiter auf den ersten Sieg in der Rückrunde und konnte den Relegationsplatz 16 nicht verlassen. Die Fortuna hielt den Zwei-Punkte-Vorsprung auf den Konkurrenten. Vor 27 192 Zuschauern agierten beide Mannschaften nervös, den Gästen gelang durch Lukas Fröde (86. Minute) die Führung. Doch kurz vor dem Abpfiff rettete Julian Schauerte (90.) den einfallslos spielenden Düsseldorfern mit einem direkt verwandelten Freistoß einen Zähler.