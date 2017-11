Wetter: In Teilen Franken fällt Schnee

In der Nacht zum Sonntag und am Sonntag ist es laut der Vorhersage des Herzogenauracher Wetterexperten Stefan Ochs wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Diese fallen in der Fränkischen und Hersbrucker Schweiz meist als Schnee und nachts kann sich dort auch eine dünne Schneedecke ausbilden. In tieferen Lagen regnet es dagegen überwiegend. Maximal werden +6 Grad erreicht. Der mäßige und in Böen starke Wind weht aus West bis Nordwest.



Am Montag und Dienstag überquert uns von Südwesten her sehr langsam eine Warmfront. Es ist bedeckt mit länger anhaltenden Regenfällen, die anfangs mit Schnee vermischt sein können. Die Temperaturen steigen von +2 Grad am Montagmorgen auf +9 Grad am Dienstagabend. Der mäßige und in Böen starke Wind weht aus West.



Ab Mittwoch strömt sehr milde Luft aus dem Seegebiet zwischen den Azoren und Madeira zu uns. Erste Temperaturprognosen deuten für die zweite Wochenhälfte auf Höchsttemperaturen um 13 Grad hin.