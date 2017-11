Unfall im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen: Biker übersieht Pkw

Nahe des Weißenburger Ortsteils Kattenhochstatt im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ist es zu einem schweren Unfall gekommen.Ein Biker, der vom Weißenburger Ortsteil Weimersheim auf der Römerstraße in Richtung Ortsteil Holzingen unterwegs war, übersah beim Abbiegen in die Altmühlstraße einen PKW.Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Biker mit seiner Maschine in den Straßengraben geschleudert. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.Die Motorhaube des VW-Beetle wurde bei dem Unfall eingedrückt.