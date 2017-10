Rollerfahrer von Auto erfasst und tödlich verletzt

Auf der Bundesstraße 2 bei Weißenburg ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch ums Leben kam.Nach Polizeiangaben ist am Sonntagabend ein 77-jähriger Mann mit seinem Motorroller auf der Bundesstraße 2 in Richtung Treuchtlingen unterwegs gewesen. Auf Höhe des Industriegebiets Süd in Weißenburg kam ein 26-jähriger Golffahrer von hinten angefahren.Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf den Motorroller auf. Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle.Die Polizeiinspektion Weißenburg hat die Unfallaufnahme übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde außerdem ein Gutachter hinzugezogen, der den genauen Unfallhergang ermitteln soll.