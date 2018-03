Gunzenhausen: Mann ins Eis eingebrochen - kaum noch Chancen auf Rettung

Person bricht auf Altmühlsee bei Gunzenhausen ins Eis : Am Samstagmittag ist eine Person, die auf dem eisbedeckten Altmühlsee nahe Gunzenhausen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) unterwegs war, eingebrochen und unter der Eisfläche verschwunden. Den Vorfall bestätigte die Polizei Mittelfranken auf inFranken.de-Anfrage.



Gegen 15 Uhr hatte ein Passant die Rettungsleitstelle verständigt, weil er auf Höhe der Ortschaft Wald Hilfeschreie aus Richtung des Sees gehört hatte. Als kurz darauf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wald an der Unglücksstelle eintrafen, mussten sie feststellen, dass eine männliche Person etwa 100 Meter vom Ufer entfernt in Richtung de Vogelinsel in das Wasser eingebrochen war.



Hubschrauber, Boote und Taucher im Einsatz

Schnell rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften an, um den Mann, der sich vermutlich immer noch im Wasser unter der Eisschicht befindet, zur Hilfe zu eilen.



Feuerwehrmann bricht bei Rettungsversuch ebenfalls durch Eisdecke

Bei dem Versuch, den Mann zu erreichen, brach auch ein 20-jähriger Feuerwehrmann durch die Eisdecke und zog sich hierdurch eine Unterkühlung zu. Er musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.



Da die Unglücksstelle vom Ufer aus nicht zu erreichen war, waren neben einem Rettungshubschrauber auch ein Polizeihubschrauber und mehrere Rettungstaucher vor Ort, um den Mann möglichst schnell aus dem Wasser zu retten. Die Suchmaßnahmen von Wasserwacht, Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG) und Polizei dauerten mehrere Stunden an. Doch bis zum frühen Samstagabend (Stand 18.20 Uhr) fehlte von der Person jede Spur.



Suche soll bis zum Einbruch der Dunkelheit fortgesetzt werden



Derzeit suchen Einsatzkräfte von DLRG und Wasserwacht Gunzenhausen mit Booten nach dem Vermissten. Die Einsatzkräfte werden dabei weiter von einem Polizeihubschrauber unterstützt. Bei den eisigen Temperaturen im Wasser schwindet mit jeder Minute die Hoffnung, den Mann noch lebend aus dem Altmühlsee zu retten. "Die Boote sind noch draußen. Solange wir noch etwas sehen können, läuft der Einsatz weiter", sagt ein Polizeisprecher, "doch nach menschlichem Ermessen sieht es schlecht aus".