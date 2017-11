Motorradfahrer im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen schwer verletzt

Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Weißenburg befuhr am Donnerstagabend die Kreisstraße, von Weimersheim kommend und bog nach links, in Richtung Kattenhochstatt ab. Hierbei übersah er eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus einer östlichen Gemeinde, die die Vorfahrtsstraße in Richtung Trommetsheim befuhr.



Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum gebracht. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 25000 Euro.