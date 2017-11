Holzingen: Blitz schlägt in Einfamilienhaus ein

Am Sonntagnachmittag schlug während des starken Unwetters ein Blitz in ein Einfamilienhaus in Holzingen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ein. Der Hauseigentümer und seine Familie befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Haus. Sie blieben alle unverletzt. Durch den Blitzeinschlag kam es zu einer Rauchentwicklung im Bereich des Dachstuhls. Diese wurde aber durch die vor Ort befindlichen Kräfte der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht. Hierzu war der Einsatz der Drehleiter notwendig.