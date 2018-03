Anrufe von Betrügern bei Seniorinnen und Senioren häufen sich in Mittelfranken

Auch der "Enkeltrick" wird noch häufig von Betrügern angewandt



In jüngster Zeit häufen sich Mitteilungen über Täuschanrufe bei Seniorinnen und Senioren. Eine neue Masche sind Anrufe über Bandansage, bei denen eine Pfändung angekündigt und der Angerufene aufgefordert wird, in der Leitung zu bleiben. Ziel ist es, eine teure Verbindung zu erwirken.Unverändert häufig sind Anrufe, bei dem sich Betrüger als Verwandte (Enkeltrick) oder Polizeibeamte ausgeben. In beiden Fällen sollen ältere Bürger dazu bewegt werden, Bargeld zu überreichen oder Zutritt zur Wohnung zu gewähren.Bitte klären sie ältere Verwandte und Bekannte darüber auf und bitten sie, bei verdächtigen Anrufen sofort Rücksprache mit Vertrauten oder der Polizei zu halten.