Weißenburg-Gunzenhausen: Biker gerät bei Pappenheim in Gegenverkehr und stirbt

Wie die mittelfränkische Polizei berichtet, war der 57-Jährige auf der WUG 11 von Pappenheim in Richtung Göhren im Kreis Weißenburg-Gunzenhausen unterwegs.Gegen 12.15 Uhr kam er mit seiner Suzuki aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden VW.Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenprall so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen eines Notarztes noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.Der 79-jährige Fahrer des VW wurde auch verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Eine Schadenshöhe kann derzeit noch nicht benannt werden.Auf Anordnung der Ansbacher Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter zur Unfallstelle gerufen. Die WUG 11 ist derzeit wegen der Unfallaufnahme in beiden Richtungen gesperrt.