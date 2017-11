Treuchtlingen: Mit Auto gegen Hauswand - Mutter in Lebensgefahr - ihr Sohn stirbt

Der Unfall geschah am Sonntagvormittag in Treuchtlingen im südlichen Mittelfranken. Nach Angaben der Polizei wurde die Fahrerin (67) lebensgefährlich verletzt, der Beifahrer(45) starb noch am Unfallort.Die 67-Jährige und ihr Sohn waren kurz nach 8.30 Uhr zusammen mit ihrem Mitsubishi auf der Hauptstraße stadtauswärts in Treuchtlingen unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam die Fahrerin zwischen Heinrich-Aurnhammer-Straße und Josef-Lidl-Straße nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen eine Hauswand.Notarzt, Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr Treuchtlingen waren zur Rettung der Insassen eingesetzt. Die 67-Jährige kam mit dem Hubschrauber in eine Klink. Der 45-Jährige erlag vor Ort seinen Verletzungen.Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hauptstraße in beiden Richtungen gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr leitete den Verkehr um.Um die Unfallursache zu ermitteln, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ansbach ein Sachverständiger mit hinzugezogen.