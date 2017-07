Mittelfranken: 21-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Muhr am See und Büchelberg (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) hat sich am frühen Dienstagabend (04.07.2017) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 21-jähriger Motorradfahrer kam dabei ums Leben, so die Polizei.Die Mitteilung über den Verkehrsunfall ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken gegen 19:30 Uhr ein. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei geriet der Kradfahrer mit seiner Suzuki in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Renault zusammen. Der 21-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag. Der 63-jährige Fahrer des Pkw blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.Mit der Unfallaufnahme waren Beamte der Polizeiinspektion Gunzenhausen betraut. Es wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ein Gutachter hinzugezogen und beide Unfallfahrzeuge sichergestellt.