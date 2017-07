Kurioser Unfall bei Pleinfeld: Sofa gerät in Gegenverkehr

Zu einem ziemlich ungewöhnlichen Unfall wurde die Polizei im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen am Samstagnachmittag gerufen.



Wie die Beamten mitteilen, war kurz vorher ein 32-jähriger aus Cronheim mit seinem Pkw mit Anhänger die Kreisstraße von Fiegenstall in Richtung Pleinfeld gefahren. Auf dem Anhänger transportierte er dabei ein Sofa, welches nicht ausreichend gesichert war.



Der Spanngurt löste sich während der Fahrt, das Sofa fiel vom Anhänger - und direkt auf einen entgegenkommenden Pkw einer 21-jährigen aus Burgsalach.



Diese wurde durch den Unfall glücklicherweise nicht verletzt. An ihrem Pkw entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.