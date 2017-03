Dreijähriger in Weißenburg von Auto erfasst

Relativ glimpflich ging ein Zusammenprall zwischen einem 3-Jährigen und einem Pkw in der Niederhofener Straße in Weißenburg am Dienstagmorgen aus. Der Bub wollte kurz vor acht Uhr zu seiner Mutter, die sich auf der anderen Straßenseite befand, und rannte zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn, wo er dann vom Wagen einer 45-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert wurde.



Die Pleinfelderin hatte nach Zeugenangaben keine Chance, den Unfall zu vermeiden. Nach einer Erstbehandlung in der hiesigen Klinik wurde der Junge vorsorglich stationär im Nürnberger Südklinikum aufgenommen. Er erlitt nach polizeilichen Erkenntnissen glücklicherweise nur Prellungen. Am Pkw entstand kein Sachschaden.