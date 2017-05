Brand in Wohnhaus in Ellingen: Vier Verletzte

Der Brand wurde am frühen Dienstagmorgen gemeldet, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Löscharbeiten an der Doppelhaushälfte dauerten am Morgen noch an. Nach Angaben der Feuerwehr waren die Bewohner in Sicherheit. Aufgrund der starken Rauchentwicklung werde der Unterricht an einer nahe gelegenen Grund- und Mittelschule am Dienstag ausfallen.