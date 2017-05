B13 bei Gunzenhausen: 27-Jährige fährt mit Auto gegen Baum und stirbt

Auf der Bundesstraße 13 ereignete sich am frühen Montagmorgen zwischen Gunzenhausen und Muhr am See ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Frau kam dabei ums Leben.



Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam die Frau aus noch ungeklärter Ursache gegen 06.00 Uhr mit ihrem BMW von der Fahrbahn ab und kollidierte abseits der Straße mit einem Baum. Die 27-Jährige befand sich alleine im Fahrzeug und starb noch an der Unfallstelle, berichtet die Polizei.



Die Bundesstraße war auf Höhe der Abzweigung nach Laubenzedel für drei Stunden halbseitig in Fahrtrichtung Muhr am See gesperrt.



Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Gunzenhausen, die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen hinzuzogen und den BMW sicherstellten.