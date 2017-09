Menschen, Technik, Zukunft: Neue Serie stellt moderne Technologien in Franken vor

Der Bamberger Professor Dietrich Dörner hat den Computern das Fühlen beigebracht. Er entwickelte Maschinen, die Angst und Liebe, Hunger und ein Bedürfnis nach Wissen und Selbstwertgefühl haben. Das ist eines der verrückten Themen, mit denen wir uns in den kommenden sechs Wochen beschäftigen: Unsere neue Serie "Inspiration Technik" erzählt von den wirklich erstaunlichen, manchmal einfach unglaublich praktischen und auch von den unterhaltsamen Seiten moderner Technologien.



Praxiswissen und Zukunftsvisionen

Leicht und verständlich vermitteln wir Praxiswissen, stellen Zukunftsvisionen vor und erklären, was das mit den Menschen in Franken zu tun hat. Den Auftakt macht das Thema "Liebe und Freundschaft 2.0": Sandra und Hans-Joachim Türcke aus Dörfles-Esbach bei Coburg berichten am Montag, wie sie sich im Internet kennenlernten und zu einer Familie wurden. Am Donnerstag geht es um "Social Media": Fünf Franken erzählen, wie sie in sozialen Medien erfolgreich wurden. Sie sprechen übers Geld verdienen, die Selbstinszenierung und den Spaß am Netzwerken. Dazu gibt's Praxistipps zu Facebook, Instagram und den anderen wichtigen Netzwerken.



Mehr vom Techik-Michel

Weitere Tipps und Tricks zu jedem der Wochenschwerpunktthemen kommen von unserem Technik-Experten Johannes Michel. Das zweite große Thema ist "Smart Home: Zukunfts-Technik in Haushalt und Alltag von heute". Wer dazu eine konkrete Frage hat, kann sie direkt an den Tech nik-Michel mailen: info@technik-michel.de. Ansonsten finden sich seine besten Tipps und Tricks auch in der Ratgeber-Kolumne, die wir mittwochs veröffentlichen: während der Serie größer und mit noch mehr Service als sonst.



Digitale Fußgängerzone und 3D-Druck

Bis Mitte November beschäftigen wir uns mit den spannendsten Technikthemen Frankens - von der digitalen Fußgängerzone in Coburg bis zu den liebsten Technikspielzeugen. Durch die Digitalisierung kommunizieren wir anders als noch vor ein paar Jahren, wir spielen anders, wir arbeiten anders. Vieles wird leichter, vieles lustiger, manches kompliziert: Wie finde ich die richtigen Datenschutzeinstellungen bei Facebook? Wie lernen Kinder und Jugendliche den richtigen Umgang mit Social Media, Games und Smartphones? Worauf muss ich achten, wenn ich online Geld bezahle? Was kann 3D-Druck? Welche technischen Neuerungen sind wirklich nützlich? Welche machen am meisten Spaß? Darum geht es in der Serie "Inspiration Technik: lesen, staunen, verstehen".