Kostenloses Lesertelefon: Experten beantworten Technikfragen

Kaufberatung für Handys





Zukunftskompetenz für Kinder





Die Experten



Nina Stapf

0951/188-221

Johannes Mi chel

0951/188-226

Zum Abschluss unserer Technikserie steht ein digitaler Rundumschlag an: Zwei Experten aus unterschiedlichen Bereichen stehen Rede und Antwort für die Fragen von Interessenten aus allen Altersstufen. Johannes Michel und Nina Stapf werden bei unserer Telefonaktion am Donnerstag, 9. November, ein Themenspektrum von der Smartphone-Nutzung bis zur Medienpädagogik abdecken.Zu erreichen sind die Experten an unserem Redaktionstelefon zwischen 15.30 und 17 Uhr. Jeder hat sein eigenes Themengebiet. Johannes Michel ist den Lesern dieser Zeitung vor allem als "Technik-Michel" bekannt, der seit 2015 jeden Mittwoch die gleichnamige Kolumne auf unserer Journalseite verfasst und die Serie "Inspiration Technik" mit seinen ausführlichen Tipps und Tricks bereichert. Unter der Rubrik technik.infranken.de stehen auch die Beiträge des Technik-Michel zum Nachlesen.Dass er den "digitalen Wandel" miterlebt hat definiert Michel als sein großes Plus. "Wir haben uns im Freundeskreis noch verabredet und konnten nicht per WhatsApp mitteilen, wenn sich die Pläne geändert hatten". Als es aber losging mit Smartphones und digitalen Kanälen "war ich begeistert dabei".So habe er schon früh Handys getestet und Kaufberatungen geschrieben. Seit über 15 Jahren sei er am Puls der Zeit, während nach und nach von der Musik bis zum Fernsehen immer mehr Bereiche des Alltags digital wurden. Die Verbindung aus analog und digital, die bewusste Teilhabe am technischen Wandel definiert Michael als seine Stärke. "Diese trockenen und teils schwierigen Technikthemen möchte ich den Lesern auf einfache Art und Weise nahebringen." Andere Schwerpunkte als Michel hat Nina Stapf, Medienfachberaterin bei der Medienfachberatung des Bezirksjugendrings Oberfranken. Im Netzwerk Medienfachberatung Bayern haben sich alle haupt- und ehrenamtlichen Medienfachberaterinnen und -Berater der Bezirke zusammengeschlossen. Jeder setzt eigene Schwerpunkte und bietet Veranstaltungen an. Ob Ober-, Unter- oder Mittelfranken: Alle Infos der einzelnen Bezirke finden sich im Internet unter medienfachberatung.de "Medien dominieren heute die Lebenswelt junger Menschen", sagt Stapf. "Sich in dieser medial produzierten und vermittelten Kultur zu bewegen, kundig zu kommunizieren und zu handeln, ist eine wesentliche Zukunftskompetenz." Deshalb biete die Medienfachberatung des Bezirks Oberfranken Maßnahmen und Projekte "aktiver Medienarbeit" für Jugendliche, Schulen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit an. "Wir animieren junge Menschen zu medialen Eigenproduktionen und helfen ihnen mit technischer und fachlicher Unterstützung dabei, diese umzusetzen und gezieltere Medienkompetenz zu entwickeln."Die Schwerpunkte der Medienfachberatung liegen vor allem auf den Bereichen Radio, Film, Foto, Smartphone, Apps und Web 2.0. "Aber auch die Beratung zu speziellen medialen Fragen und medienpädagogisches Fachwissen fallen darunter", sagt Stapf. Anders gesagt: Eltern, die genervt oder unsicher sind, wenn sich ihre Kinder gefühlt "nur noch" mit dem Smartphone beschäftigen, bekommen bei Stapf die passende Antwort. Aber auch Jugendliche, die Projekte "mit Medien" machen wollen, können sich bei der Fachberaterin informieren, ebenso wie Leiter von Jugendgruppen, die ein gutes Programm für ihr Zielpublikum gestalten wollen.Für die Interessenten unserer Telefonaktion ist also ein breites Themenspektrum geboten. Die Anrufe am Donnerstag, 9. November, zwischen 15.30 und 17 Uhr sind kostenlos.ist Medienfachberaterin bei der Medienfachberatung des Bezirksjugendrings Oberfranken. Sie ist bei unserer Telefonaktion am 9. November 2017 zwischen 15.30 und 17 Uhr unterzu erreichen.ist unseren Lesern als "Technik-Michel" bekannt. In dieser Eigenschaft steht er bei unserer Telefonaktion am 9. November 2017 zwischen 15.30 und 17 Uhr unter der DurchwahlRede und Antwort.