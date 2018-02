Facebook: Wieso die neue Downvote-Funktion kein Dislike-Button ist

Facebook testet Downvote-Button: Momentan wird ausgewählten Nutzern in den USA eine neue Funktion beim sozialen Netzwerk angezeigt: Neben der Möglichkeit, auf Kommentare unter Posts zu reagieren oder zu antworten, können diese Nutzer auch auf "Downvote" klicken. Damit wird ein Kommentar abgewertet. Facebook betont aber eindeutig, dass es sich bei der Funktion nicht um einen Dislike-Button handelt, den viele Nutzer schon seit Langem fordern.



Welche Auswirkungen genau diese Funktion einmal haben wird, ist noch nicht bekannt. Der Downvote-Button wird derzeit mit nur fünf Prozent der Android-Nutzer in den USA getestet. Nutzer sehen auch nicht, wie oft ein Kommentar abgewertet wurde. Laut Facebook sammele das Unternehmen lediglich Daten, wie Nutzer mit der Schaltfläche interagieren, um dann über das weitere Vorgehen zu entscheiden.

Geneigte Nutzer des Internets haben hier vielleicht ein Déja-Vu: Der Button, mit dem Inhalte schlecht bewertet werden, ist von Youtube und Reddit bekannt. Das ist auch Reddit-Gründer Alexis Ohanian aufgefallen. Auf Twitter zeigt er sich geschmeichelt:

Sincerest form of flattery! Wish I'd trademarked it and “upvote” when came up with it. ?? https://t.co/wJMxILChCV