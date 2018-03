Erweiterte Löschfunktion bei WhatsApp

WhatsApp Beta hat eine neue Testversion





Die Nachricht zu fortgeschrittener Stunde ging an die falsche Person oder die geheime Sprachnachricht ging an einen falschen Empfänger. Ausrutscher mit denen wahrscheinlich jeder schon zu kämpfen hatte.WhatsApp hat im September darauf reagiert und für diese Fälle eine Löschfunktion eingebaut. Momentan hat jeder Nutzer die Möglichkeit in den sieben Minuten nach dem Senden der Nachricht diese auch wieder zu löschen. Alles was im Chatverlauf zurückbleibt , ist ein Hinweis, dass eine Nachricht gelöscht wurde.Das Löschen der Nachrichten funktioniert nur, wenn alle Beteiligten am Chat die neuste Version der App heruntergeladen haben.Bei der neuen WhatsApp Beta Version 2.18.69 hat man nun die Möglichkeit, die Nachricht auch noch nach 4096 Sekunden zu löschen. Auch falls die Nachricht während dieser 68 Minuten und 16 Sekunden gelesen wird, kann man sie noch löschen.Die Testversion bringt außerdem neue Sticker für Fotos und Videos. Laut dem Portal WABetaInfo , welches alle Informationen zu den verschiedenen Beta Versionen auflistet, kann es dazu kommen, dass beim Herunterladen eines GIFs das Handy abstürzt. Wenn das der Fall sein sollte, sollten User einfach auf die nächste Version warten, in der der Fehler behoben wird.Wenn die Testversionen gut laufen, kann es sein, dass eine zeitliche Beschränkung beim Löschen ganz wegfällt.Mit dem WhatsApp Beta Programm können Nutzer die Testversionen des grünen Nachrichtendienstes ausprobieren. Dort kann man dann Funktionen testen, die noch nicht in der offiziellen Version aus App Store oder Google Play Store verfügbar sind.Die Testversion funktioniert allerdings nur mit einem Android Handy. Herunterladen kann man sie auf der Seite von WhatsApp In den nächsten Testversionen 2.18.70 und 2.18.71 soll man laut WABBetaInfo selbst bestimmen können, wie groß das Datenvolumen der Stickers sein sollen, die man sich herunterlädt. Außerdem soll eine Funktion kommen, mit der man seine Sprachnachrichten noch einmal anhören kann bevor sie abgeschickt wird.Für alle, die das iOS System haben oder die Testversion noch nicht heruntergeladen haben, gibt es einen Trick, wie man eine Nachricht auch löschen kann, wenn die sieben Minuten abgelaufen sind.Man stellt das Handy auf Flugmodus und überprüft, wann das Bild oder die Nachricht, die gelöscht werden soll, versandt wurde. Bei Einstellungen muss dann die Uhrzeit manuell so geändert werden, dass das Zeitfenster der sieben Minuten noch eingehalten wird. Anschließend kann der Flugmodus wieder ausgestellt und die gewünschte Nachricht gelöscht werden.