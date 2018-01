Zeugen gesucht: Auto auf A7 gerät ins Schleudern - Unfallverursacher flieht

Ein bislang unbekanntes weißes Auto fuhr am Donnerstag, gegen 10.00 Uhr, auf der A71 in Richtung Erfurt von der Rastanlage Mellrichstädter Höhe auf die Autobahn auf, ohne den Beschleunigungsstreifen zu benutzen. Wie die Polizei berichtet, musste dadurch ein Autofahrer auf dem rechten Fahrstreifen so stark abbremsen, dass er ins Schleudern geriet und das Fahrzeug sowohl auf die Außen- als auch auf die Mittelschutzplanke prallte.An dem Auto entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Rufnummer 09722/9444-0 mit der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck in Verbindung zu setzen.