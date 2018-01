Zeugen gesucht: 20-Jähriger in Schweinfurt mit Messer bedroht und überfallen

Täterbeschreibung





Zeugen gesucht



Ein 20-Jähriger ist am Dienstagabend in einer Schweinfurter Grünanlage bei der Fritz-Drescher-Straße von einem Unbekannten überfallen worden. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt, wurde der junge Mann mit einem Messer bedroht, blieb aber unverletzt. Der Täter war in Begleitung von einem weiteren Unbekannten und einem Hund.Ohne Beute gemacht zu haben, flüchteten sie. Die Kripo Schweinfurt ermittelt und nimmt Zeugenhinweise entgegenDer Täter fragte ihn nach Zigaretten und Betäubungsmitteln. Anschließend gerieten die beiden Männer in Streit. Der Unbekannte bedrohte den 20-Jährigen letztendlich mit einem Messer, nahm ihm den Geldbeutel ab und warf diesen allerdings achtlos auf die Wiese. Daraufhin flüchtete er mit seinem Begleiter. Der Geschädigte blieb unverletzt und erstattete gleich im Anschluss Anzeige bei der Polizei.Die beiden unbekannten Männer, die auf etwa 25 Jahre geschätzt werden, können wie folgt beschrieben werden:Täter: Etwa 175 cm groß und schlank, trug dunkle Kleidung.Begleiter: Etwa 190 cm groß und schlank, führte einen Mischlingshund mit hellbraunem Fell bei sich. Die Schulterhöhe des Hundes beträgt etwa 50 cm.Die Ermittlungen der Schweinfurter Kriminalpolizei liefern bisher kein Ergebnis. Zeugen, die die beiden jungen Männer mit dem Hund oder den Überfall an sich beobachtet haben, werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 zu melden.