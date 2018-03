Wiederholungstäterin: 80-Jährige klaut mehrmals im gleichen Laden in Unterfranken

Wie die Polizei mitteilt, ist eine 80-jährige Rentnerin aus Schweinfurt bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Manggasse erwischt worden. Offenbar ist die Frau eine Wiederholungstäterin - denn sie steht im dringenden Tatverdacht bereits am Tag zuvor im gleichen Laden geklaut zu haben.Gegen 12.30 Uhr beobachtete eine Verkäuferin die betagte Dame dabei, wie sie verschiedene Lebensmittel im Gesamtwert von 22 Euro in ihre Tasche steckte. An der Kasse bezahlte die 80-Jährige später lediglich einen Sack Kartoffeln - den großen Rest in ihrer Tasche aber nicht.Die Polizei stellte fest, dass die Beschuldigte über 130 Euro Bargeld dabei hatte - sie hätte laut Polizei also jederzeit ordnungsgemäß ihren Einkauf bezahlen können. Die Seniorin steht im dringenden Tatverdacht, bereits am Dienstag im gleichen Geschäft gestohlen zu haben. Die Aufzeichnungen der Überwachungskameras werden noch gesichtet.