Vorfahrt missachtet: 16-Jähriger bei Unfall im Kreis Schweinfurt schwer verletzt

Kurz nach Mitternacht fuhr am Dienstag ein 24-Jähriger mit seinem Auto von Mönchstockheim kommend in Richtung B 286. An der Einmündung zur Staatsstraße 2272 missachtete er die Vorfahrt eines von Gerolzhofen kommenden Leichtkraftradfahrers. Dies berichtet die Polizei.



Der 16-Jährige prallte mit seinem Fahrzeug gegen den linken vorderen Kotflügel und stürzte anschließend. Der schwerverletzte Jugendliche wurde in das Leopoldinakrankenhaus eingeliefert und dort notoperiert. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 3500 Euro.