Versöhnung eskaliert: Handfester Streit zwischen mehreren Frauen in Schweinfurt

Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung und Beleidigung sind seit dem späten Dienstagabend gegen mehrere Beteiligte eingeleitet worden. Der Auslöser des Ganzen war eigentlich ein Schlichtungsgespräch unter mehreren Frauen in Schweinfurt, was schließlich in eine handfeste Auseinandersetzung mündete. Wie die Polizei mitteilte, wurde später auch noch der Verlobte einer Beteiligten involviert, der von ihr zu Hilfe gerufen worden ist.In der überhitzten Stimmung konnte nur schwer Klarheit über den genauen Ablauf geschaffen werden. Derzeit steht fest, dass die drei jungen Frauen anscheinend einen zurückliegen Vorfall ausdiskutieren wollten und sich dazu zu einem Gespräch in einer Wohnung im Deutschhof getroffen haben. Gegen 21.15 Uhr artete das "Schlichtungsgespräch" aber aus und eine 20-Jährige beleidigte zunächst eine 26-Jährige. Daraufhin bewarf sie diese kurz danach auch noch mit einem Trinkglas, was zu einer Platzwunde über deren linkem Auge führte.Darüber erbost rief die Verletzte ihren 24-jährigen Verlobten an und dieser wiederum ging gleich nach dem Eintreffen zunächst beleidigend verbal und dann auch noch körperlich gegen die provozierende Frau vor. Dabei soll er ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.Der hinzugerufene Rettungsdienst nahm sowohl die 21- wie auch die 26-Jährige zu weiteren medizinischen Abklärungen in ein Krankenhaus mit.