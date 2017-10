Vermisst: Fahndung mit Hubschrauber und Suchhunden in Schweinfurt

Die Schweinfurter Polizei sucht seit Donnerstagnachmittag nach Paul Preller. Der 67-Jährige leidet an Demenz und irrt möglicherweise ohne Orientierung umher. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.



Der Rentner hatte am Donnerstag gegen 17:00 Uhr sein Wohnhaus in Gochsheim verlassen und war seitdem nicht mehr gesehen worden. Seine Ehefrau meldete ihn wenig später vermisst und gab an, ihr Gatte sei wie gewohnt mit einem Herrenrad unterwegs. Sämtliche Anlaufadressen wurden bereits ohne Ergebnis überprüft.



Der 67-Jährige leidet an Demenz, es muss mittlerweile davon ausgegangen werden, dass er orientierungslos umher irrt. Da Herr Preller sehr gerne in der Natur und insbesondere in Waldgebieten unterwegs ist, wäre es möglich, dass Spaziergänger ihm begegnen oder gar sein Fahrrad aufgefallen sein könnte.



Herr Preller kann wie folgt beschrieben werden:



- Etwa 170 cm groß

- Kräftige Figur

- Grauer Haare, trägt eine Brille

- Bekleidet mit einem schwarzen Pulli, schwarzer Trainingshose mit weißem Emblem



Der Vermisste ist mit einem schwarzen Herrenrad der Marke Winora mit weißen Schutzblechen und einer schwarzen Fahrradtasche unterwegs.



Am Donnerstag hatten Beamten der Schweinfurter Polizei mit Unterstützung von weiteren Dienststellen bis in die Nacht hinein nach Herrn Preller gesucht. Dabei erhielten Sie Unterstützung aus der Luft durch einen Polizeihubschrauber, am Boden waren zudem Personensuchhunde im Einsatz. Mit der Veröffentlichung eines Lichtbildes erhofft sich der Sachbearbeiter nun weitere Hinweise.



Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, oder eine Person gesehen haben, die auf die Beschreibung des Vermissten passt, werden dringend gebeten, sich mit der Schweinfurter Polizei unter der Telefonnummer 09721/202-0 oder über Notruf 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.