Unterfranken: Zwei Schwerverletzte nach Frontalcrash bei Stadtlauringen

Nach einem Unfall auf der Kreisstraße SW 55 zwischen Wetzhausen und Happertshausen wurden zwei Menschen schwer verletzt und es entstand ein circa 9000 Euro Sachschaden.



Wie die Polizei berichtet, fuhr der 22 Jahre alte Verursacher des Unfalls am Dienstagmorgen gegen 06.20 Uhr mit seinem VW in Richtung Wetzhausen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam er in einer langgezogen Linkskurve auf den Fahrstreifen der Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Fiat kollidierte.



Die 33 Jahre alte Fiat-Fahrerin sowie auch der 22- Jährige wurden zunächst in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und konnten schwer verletzt durch die Feuerwehr geborgen werden. Beide wurden in ein Schweinfurter Krankenhaus eingeliefert. Für die Zeit der Bergung und der Unfallaufnahme war die Straße komplett gesperrt, die Feuerwehren Stadtlauringen, Wetzhausen/Mailes sowie Aidhausen waren im Einsatz.



An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Direkte Unfallzeugen gab es nicht, weshalb die Polizeiinspektion Schweinfurt nunmehr die Ermittlungen aufgenommen hat.