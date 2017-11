Unterfranken: Unbekannter stiehlt Rentner die Uhr vom Handgelenk - während er im Auto sitzt

Am späten Donnerstagnachmittag hat ein Unbekannter einen Rentner in Schweinfurt bestohlen, wie die Polizei mitteilt. Der ältere Mann wartete auf dem Beifahrersitz seines Autos, als ihm ein bislang Unbekannter seine Armbanduhr direkt vom Handgelenk zog. Der Täter entkam mit seiner Beute unerkannt. Um die Tat aufklären zu können, hofft die Kripo Schweinfurt nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.Gegen 16 Uhr hatte eine ältere Dame ihre graue Mercedes A-Klasse in der Robert-Koch-Straße abgestellt, um im Gesundheitspark Besorgungen zu erledigen. Sie ließ dabei ihren körperlich eingeschränkten Ehemann auf dem Beifahrersitz zurück. Als die Dame etwa 20 Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, erklärte ihr Ehemann, bestohlen worden zu sein.Laut Polizei öffnete der Täter während der Abwesenheit der Frau die Beifahrertür und griff sofort nach der Armbanduhr des gesundheitlich angeschlagenen Seniors. Trotz Gegenwehr gelang es dem Täter, die goldfarbene Uhr vom Armgelenk des Rentners zu ziehen. Anschließend türmte der Unbekannte mit seiner Beute im Wert von etwa 120 Euro in Richtung Söldnerstraße.Der Senior konnte den Täter nur vage beschreiben. Er soll 20 bis 25 Jahre alt, ca. 165 cm groß und schlank sein. Außerdem soll er eine schwarze Jacke getragen haben.Um die Tat aufklären zu können, bittet die Kripo Schweinfurt nun auch um Hinweise von möglichen Zeugen. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 zu melden.