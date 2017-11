Unterfranken: Pannendienst muss Kleinkind aus Auto befreien

Am Samstag hat ein Pannendienst ein Kleinkind im unterfränkischen Poppenhausen (Lkr. Schweinfurt) aus einem Auto befreit. Um ihr Kleinkind zu versorgen, legte eine 24-Jährige am Samstagnachmittag mit ihrem Pkw einen kurzen Stopp auf dem Rastplatz Maibacher Höhe Ost ein. Bei laufendem Motor stieg sie aus dem Fahrzeug und schloss die Fahrertüre, wie die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck mitteilte.Hierdurch versperrte sich das Fahrzeug und die junge Mutter hatte keine Möglichkeit mehr zu ihrem Kind ins Fahrzeug zu gelangen. In ihrer Not verständigte sie die Polizei. Nachdem die Beamten vor Ort feststellten, dass für das Kleinkind auf der Rücksitzbank keine konkrete Gefahr bestand, wurde ein Automobilclub verständigt.Der Pannenhelfer eilte zügig herbei und konnte das Fahrzeug ohne Beschädigung öffnen, so dass die junge Frau ihr Kind wohlbehalten in den Arm nehmen konnte.