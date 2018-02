Unterfranken: Kind und zwei Erwachsene bei Brand im Heizungskeller verletzt

Zu einem Brand in einem Heizraum ist es am Samstagvormittag in Werneck (Lkr. Schweinfurt) gekommen. Wie die Polizei berichtet, konnte durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehr ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus verhindert werden. Die drei Bewohner des Hauses erlitten durch die starke Rauchentwicklung eine Rauchgasvergiftung.Gegen 11.00 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung aus dem Heizungsraum des landwirtschaftlichen Anwesens in der Zehntstraße gemeldet. Ein zwölfjähriges Kind musste mit der Drehleiter aus dem Haus gerettet werden. Die drei Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung, zwei von ihnen kamen nach der medizinischen Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Dem ersten Ermittlungsstand nach entstand wohl ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.Die Brandursache ist unbekannt. Im Einsatz befanden sich neben mehreren Streifen der Polizei, die Feuerwehren aus Zeuzleben, Werneck und Gänheim mit 35 sowie der Rettungsdienst mit 12 Einsatzkräften.