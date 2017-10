Unterfranken: Frau stürzt im Kreis Schweinfurt - Lebensgefahr

Der Unfall ereignete sich laut Polizeipräsidium Unterfranken am Samstagvormittag. Die 66 Jahre alte Fußgängerin war in Dingolshausen vor einer Bäckerei in der Hauptstraße gestürzt und mit dem Kopf auf den Asphalt geprallt. Die Ermittlungen zum Geschehen führt die Polizeiinspektion Gerolzhofen und bittet um Hinweise.Dem Sachstand nach war die Frau aus dem Landkreis Schweinfurt gegen 11 Uhr zu Fuß auf dem Gehsteig unterwegs, als sie zwischen zwei geparkten Pkw in Richtung Fahrbahn lief. Auf dem Weg dorthin stürzte sie und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Neben einer Streife der Gerolzhofener Polizei war auch der Rettungsdienst samt Notarzt rasch vor Ort. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde die Frau in ein Krankenhaus eingeliefert.Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Sturzgeschehens, die sich noch nicht bei den Beamten gemeldet haben. Wer den Sturz beobachten konnte oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 09382/9400 bei der Polizei in Gerolzhofen zu melden.