Unterfranken: Exhibitionist onaniert vor Mädchen (9)

Am Mittwochvormittag (24. Januar 2018) ist es zu einem exhibitionistischen Vorfall in Unterfranken gekommen: In Schweinfurt entblößte sich ein 29-Jähriger Mann vor einem neunjährigen Mädchen und deren Mutter. Er begann anschließend an zu onanieren. Der Vorfall ereignete sich gegen 9.25 Uhr. Wie die Polizei berichtet, begann die Mutter laut zu rufen, um auf sich aufmerksam zu machen. Dadurch zog der 29-Jährige seine Hose wieder hoch und ergriff die Flucht.



Polizei fahndet erfolgreich

Die Polizei Schweinfurt leitete sofort eine Fahndung nach dem Mann ein und konnte den 29-Jährigen dank der guten Personenbeschreibung der Mutter wenige Minuten später festnehmen.



Der junge Mann hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen am Hals.