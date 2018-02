Unterfranken: Bombenfund bei Erdarbeiten - Landratsamt warnt Bewohner

warnt daher ausdrücklich vor einem Betreten des gesamten Bereiches

Bei Erdarbeiten im Bereich des ehemaligen militärischen Übungsplatzes bei Sulzheim im Landkreis Schweinfurt wurde in den vergangenen Tagen eine größere Anzahl an Munition - Granaten, Geschosse und Übungsbomben aus dem Zweiten Weltkrieg - gefunden. Diese wurden zwischenzeitlich durch das zuständige Sprengkommando geräumt und unschädlich beseitigt, teilte das zuständige Landratsamt am Freitag mit.Bei den Räumungsarbeiten wurden allerdings auf der gesamten Fläche des ehemaligen Truppenübungsgeländes weitere Kampfmittel festgestellt.Das Landratsamt Schweinfurt