Unterfranken: 18-Jähriger zu Fuß auf Bundesstraße angefahren und schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fußgänger ist es am späten Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 303 bei Niederwerrn gekommen. Das berichtet die Polizei. Kurz nach 18 Uhr fuhr ein 56-Jähriger aus Richtung Euerbach kommend auf der B 303 in Richtung Schweinfurt.Zur gleichen Zeit lief ein 18-Jähriger auf dem Mittelstreifen der Bundesstraße auswärts in Richtung Euerbach. Der Autofahrer erkannte den Fußgänger erst so spät, dass er zwar durch eine Ausweichbewegung einen Frontalzusammenstoß vermeiden konnte. Dennoch erfasste das Auto den jungen Mann. Er zog sich hierbei eine Beinfraktur und weitere Verletzungen zu.Nach einer Erstbehandlung durch den Notarzt ist der Verletzte vom Rettungsdienst in ein Schweinfurter Krankenhaus abtransportiert worden. Während der Autofahrer bei einem Alkoholtest komplett nüchtern war, pustete der angefahrene Fußgänger 1,34 Promille in ein Testgerät.