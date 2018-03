Unterfranken: Paketzusteller übersieht Fußgänger - mit Kopfplatzwunde ins Krankenhaus

Ein Autofahrer hat am Donnerstagvormittag einen Fußgänger in Schweinfurt übersehen - der Fußgänger kam daraufhin mit einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus.Wie die Polizei mitteilt, wird gegen den Unfallverursacher jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Der Paketzusteller rangierte gegen 9.30 Uhr mit seinem Kleintransporter auf dem Parkplatz des Stadtbahnhofes.Dabei übersah er anscheinend einen 76-jährigen Fußgänger und stieß ihn um, wie die Polizei mitteilt. Nach einer Erstbehandlung durch den Notarzt nahm der Rettungsdienst den Verletzten mit in ein nahes Krankenhaus.