Schwerverletzter bei Motorradunfall im Landkreis Schweinfurt

Ein 52-jähriger Motorradfahrer kam am Samstagnachmittag (24.9.2017) in Röthlein im Ortsteil Hirschfeld, an der Einmündung zur St.-Kilian-Straße so unglücklich zu Sturz, dass er mit schweren Verletzungen in ein Schweinfurter Krankenhaus eingeliefert werden musste.



An dem Leichtkraftrad entstand ein Schaden von ca. 100,00 Euro.