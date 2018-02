Schweinfurt: Unbekannter stiehlt Bäume aus Vorgarten

Wertvolle Bäume hat ein unbekannter Täter am Samstag (17.02.2018) in der Zeit von 13 bis 18 Uhr aus der Schweinfurter Straße entwendet. Der diebische Gärtner buddelte zwei mannshohe Bäume, einmal Buchs, einmal Myrte, aus dem nicht umzäunten Vorgarten am Anwesen des 64 Jahre alten Besitzers der Bäume aus.Er transportierte die Gewächse, welche einen Durchmesser von jeweils 1,50 Meter hatten, samt eines Beton-Pflanzkübels auf unbekannte Weise ab und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von 2.000 Euro.