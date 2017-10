Schweinfurt: Unbekannte springen aus Gebüsch und schlagen 22-Jährigen mit Faust ins Gesicht

Am Samstagabend ist es in Schweinfurt zu einer Körperverletzung an einem 22-Jährigen gekommen, wie die Polizei mitteilt.



Er war am Samstag gegen 23.30 Uhr auf dem Weg von der Diskothek Pure in Richtung einer Diskothek im Schweinfurter Hafen unterwegs, als auf Höhe Sennfelder Bahnhof unvermittelt vier Unbekannte aus einem Gebüsch sprangen und dem jungen Mann mit der Faust ins Gesicht schlugen.



Im Anschluss liefen die Täter davon. Es liegen keine Beweggründe für diese Tat vor, Forderungen nach Bargeld oder ähnlichem gab es nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, um Hinweise zu den Tätern.