Schweinfurt: Streit um 21-jährige Frau? Mann mit Messer verletzt

Schnitt an der Wange



Mit einem Schweizer Taschenmesser will ein 21-Jähriger am Donnerstagnachmittag am Roßmarkt, zwischen der "Kupsch-Filiale" und der Bushaltestelle "L", von einem Unbekannten im Gesicht leicht verletzt worden sein. Nach diesem Unbekannten fahndet nun die Polizei.Der Verletzte erschien erst Stunden nach dem Vorfall bei der Polizei und erstattete Anzeige.Hier führte er aus, dass er sich um 14.05 Uhr an der besagten Örtlichkeit aufgehalten hat. Unvermittelt wäre ein junger Mann von hinten an ihn herangetreten und hätte ihn im Gesicht verletzt. Als er sich umdrehte erkannte er eine Person, mit der er sich am Vortag ebenfalls am Roßmarkt gestritten habe. Der Anlass wären Meinungsverschiedenheiten um eine 21-Jährige gewesen, die angeblich dem Opfer wie auch dem Täter bekannt sei.Das Opfer gab in seiner Vernehmung weiter an, dass die leichte Verletzung an seiner Wange von einem Messer herrühre, das der Angreifer bei seiner Ausführung in der Hand gehalten haben soll. Anschließend sei der Angreifer geflüchtet.Nähere Angaben zum Täter konnte der Leichtverletzte nicht machen. Seine rechte Wange "zierte" bei der Anzeigenaufnahme ein leichter Kratzer. Eine ärztliche Versorgung wurde von ihm nicht in Anspruch genommen.In diesem Zusammenhang sucht die Sachbearbeiterin jetzt nach möglichen Zeugen des Vorfalls.Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 09721-202-0 melden.