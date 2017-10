Schweinfurt: Frau wird bei Unfall schwer verletzt

Lkw-Fahrer übersieht Pkw und des kommt zu einer Kollision



Am Montagvormittag ist es an der Kreuzung der Heidenfelder- zur Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Autofahrerin gekommen. Laut Polizei wurde die 54-Jährige von einem Rettungshubschrauber in ein Schweinfurter Krankenhaus geflogen.Gegen 10.30 Uhr war ein 58-Jähriger mit seinem Lkw auf der Heidenfelder Straße unterwegs und wollte die Kreuzung zur Hauptstraße geradeaus überqueren. Dabei übersah er aus bisher nicht bekannten Gründen die aus Richtung Unterspießheim kommende 54-Jährige in ihrem Toyota Corolla.Bei der anschließenden heftigen Kollision zog sich die Autofahrerin schwere Verletzungen zu. Nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt wurde sie anschließend durch einen Rettungshubschrauber weggeflogen.Laut Aussagen der Polizei musste der total beschädigte Corolla von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf 13.500 Euro geschätzt.Gegen den Unfallverursacher wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ermittelt.